Эксперт Валиуллова заявила о вреде одиночества здоровью человека

Социальная изоляция и одиночество могут влиять на здоровье человека так же сильно, как неправильное питание или недостаток физической активности. Об этом в комментарии RuNews24.ru рассказала коуч, мастер системных решений, мотивационный тренер Олеся Валиуллова.
Она объяснила, что люди с устойчивыми социальными связями живут дольше и реже сталкиваются с депрессией и хроническими заболеваниями.
По словам эксперта, общение помогает легче справляться со стрессом, снижает уровень тревоги и ускоряет восстановление организма после сложных ситуаций. Кроме того, разговоры и совместная деятельность стимулируют работу мозга, активируя когнитивные процессы и помогая поддерживать память и внимание. Валиуллова подчеркнула, что ключевую роль играет не количество контактов, а качество отношений, чувство поддержки и принадлежности к группе.
Длительная социальная изоляция, напротив, несет серьезные риски. Она связана с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний, тревожных расстройств и ухудшением общего самочувствия. Особенно заметно это влияние на пожилых людях, у которых потеря привычного круга общения может привести к снижению когнитивных функций. Участие в профессиональных, волонтерских или культурных мероприятиях способно положительно влиять на психологическое состояние и удовлетворенность жизнью, резюмировала тренер.
