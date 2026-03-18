Москвичам начали приходить СМС о временном ограничении мобильного интернета

Подобные сообщения приходили абонентам крупнейших сотовых операторов.

Источник: Комсомольская правда

Жители столицы начали получать СМС-уведомления о возможных перебоях в работе мобильного интернета, которые могут вводиться для обеспечения безопасности. Подобные сообщения получали абоненты крупнейших сотовых операторов. Об этом пишет РИА Новости.

В одном из таких сообщений говорилось о возможных временных ограничениях в его районе для обеспечения безопасности. Похожее предупреждение пришло и пользователям других операторов.

В этих сообщениях также разъясняется, что даже при ограничениях можно пользоваться сервисами, входящими в специальный перечень. Речь идет о так называемом «белом списке» Минцифры РФ, который гарантирует доступ к определенным ресурсам. Отметим, что сайт KP.RU находится в таком списке.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что любые ограничения в работе мобильного интернета могут быть связаны исключительно с вопросами безопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше