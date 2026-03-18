Москвичам начали приходить СМС о временном ограничении мобильного интернета

Жители столицы начали получать СМС-уведомления о возможных перебоях в работе мобильного интернета, которые могут вводиться для обеспечения безопасности. Подобные сообщения получали абоненты крупнейших сотовых операторов. Об этом пишет РИА Новости.
В одном из таких сообщений говорилось о возможных временных ограничениях в его районе для обеспечения безопасности. Похожее предупреждение пришло и пользователям других операторов.
В этих сообщениях также разъясняется, что даже при ограничениях можно пользоваться сервисами, входящими в специальный перечень. Речь идет о так называемом «белом списке» Минцифры РФ, который гарантирует доступ к определенным ресурсам. Отметим, что сайт KP.RU находится в таком списке.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что любые ограничения в работе мобильного интернета могут быть связаны исключительно с вопросами безопасности.