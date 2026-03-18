В Китае акробатка упала с высоты во время представления

В Китае акробатка упала с высоты нескольких метров на глазах у зрителей. Об этом сообщает портал Need To Know.
Инцидент произошел во время шоу в городе Лохэ, провинция Хэнань 11 марта. На видео, снятом одним из очевидцев, запечатлен момент, когда девушка выполняла акробатический номер с обручем, закрепленным на тросе подъемного крана. В кадре видно, как она не смогла выполнить один из элементов трюка и упала.
Позже представители властей сообщили, что девушку срочно доставили в больницу. У нее диагностировали легкие травмы, ее жизни ничего не угрожает. Один из свидетелей отметил, что акробатка приземлилась на тонкий металлический каркас, который смягчил падение.
— Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Она не получила серьезных травм, только каркас погнулся. Она упала на живот и, вероятно, сломала ребро, — приводят слова одного из посетителей в материале.
Ранее трагедия произошла в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Во время репетиции перед выступлением с высоты семи метров упал гимнаст родом из Эфиопии Абель Дагим. Его госпитализировали. Врачи диагностировали у акробата черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.