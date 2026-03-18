Патриотическая игра в День воссоединения Крыма с Россией прошла в Нижнем Новгороде

Нижегородские студенты приняли участие в военно-патриотической игре и торжественной встрече «Вместе едины», посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие прошло 18 марта в Мининском университете. Участниками встречи стали свыше 200 студентов-активистов. Они прослушали лекции по профилактике экстремизма, посетили тематическую экскурсию по истории полуострова и поучаствовали в военно-патриотической игре.
— Вы нам дороги вдвойне: вы наши продолжатели и вы те, кто будет готовить будущие поколения, — обратился к студентам директор нижегородского Фонда Народного Единства Петр Банников. — На вас лежит двойная ответственность. Россия, которая поступила как истинная великая держава в 2014 году, нуждается в достойных гражданах.
Петр Банников призвал нижегородских студентов прочувствовать важность воссоединения России с Крымом и пронести это чувство дальше, привить его своим ученикам.
— События 2014 года вернули нашей стране ее целостность, и задача наших выпускников-учителей показывать важность этого исторического события! Учитесь думать — и тогда все у нашей страны будет хорошо, — заявил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
Ректор напомнил, что сейчас главная борьба идет за умы молодежи. Именно поэтому им так важно понимать, что Россия — это мощная мировая держава.
— Наши ключевые ценности, от которых мы никогда не отступим, — правда и справедливость, солидарность и милосердие, уважение к многовековой истории, к достижениям и победам наших предков, они завещали нам беречь и защищать Родину. Это генетический код нашего народа, — уверен Виктор Сдобняков.
Сама военно-патриотическая игра включала в себя несколько составляющих. Во-первых, студенты должны были продемонстрировать свои знания новейшей истории. А во-вторых, показать свои практические навыки. В частности, между командами прошли соревнования по управлению БПЛА, тактической медицине и основам огневой подготовки. Здесь же работала мобильная выставка об истории Крыма с 1941 года до наших дней.
— 12 лет назад наша страна вернула часть территории, которая по факту была и есть наша. За это заплачена большая цена — еще в годы Великой Отечественной войны, — подчеркнул начальник отдела военной подготовки центра «Авангард» Александр Антипин.