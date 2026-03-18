Патриотическая игра в День воссоединения Крыма с Россией прошла в Нижнем Новгороде

Сама военно-патриотическая игра включала в себя несколько составляющих. Во-первых, студенты должны были продемонстрировать свои знания новейшей истории. А во-вторых, показать свои практические навыки. В частности, между командами прошли соревнования по управлению БПЛА, тактической медицине и основам огневой подготовки. Здесь же работала мобильная выставка об истории Крыма с 1941 года до наших дней.