Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор музея Алабина в Самаре покинул свой пост

Экс-руководитель самарского музея объяснил свой уход желанием уступить место человеку с новой энергией и подвел итоги пяти лет работы.

Источник: Музей имени Алабина

Андрей Кочетков оставил должность директора Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина. Контракт завершился 18 марта, и, по собственному желанию, он не стал его продлевать. Об этом Кочетков подробно рассказал на своей странице в соцсети «ВК», поблагодарив команду и партнеров.

«Считаю, что я был полезен музею в эти годы. Но в какой степени буду полезен дальше, мне самому не очень понятно. Лучше для музея будет, если он перейдет в другие заботливые руки — к человеку с новой энергией и идеями», — рассказал он.

С 23 марта исполняющей обязанности директора станет Ирина Свиридова, заведующая Музея модерна. За пять лет работы Кочеткова в музее открылся Археоцентр, проекты дважды входили в шорт-лист премии «Музейный Олимп», а посещаемость главного здания в «Ночь музеев» била рекорды. Сам он остается в Самаре и открыт к новым проектным предложениям.