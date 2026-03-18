Эксперты Т-Банка и GloraX отметили разрыв между ожиданиями застройщиков и возможностями покупателей

Т-Банк и девелопер GloraX опубликовали результаты исследования рынка новостроек. Исследование подготовлено в преддверии форума-интенсива «ТОЛК-2026» (пройдет 1−4 апреля). Организатором этого крупнейшего в России форума от частного бизнеса с онлайн-интенсивом на тему финансов и инвестиций станет Т-Банк. На форуме пройдут дискуссии, посвященные перспективам рынка недвижимости и возможностям по инвестированию в «квадратные метры». Эксклюзивный партнер — девелопер GloraX.
Согласно данным исследования, в среднем площадь строящегося жилья в 2025 году была равной 49,2 м². Уровень реальных сделок — 46,8 м². В некоторых субъектах (Дагестан, Саратовская и Самарская обл.) разрыв между приобретаемыми и строящимися «квадратами» составляет 5−10 м². Решающую роль играют финансовые ограничения, считают эксперты.
Поэтому сегодня все чаще фиксируется спрос на жилье небольших площадей. В частности, площадь студий и однокомнатных квартир в среднем равна 38,2 м². Эксперты отмечают, что на данный момент структура предложения не полностью догоняет данный сдвиг. И хотя на долю студий и однокомнатных квартир приходится 54% рынка, пока застройщики предлагают жилье, метраж которого больше того, за который реально готов отдавать деньги покупатель.