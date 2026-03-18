«Радиостанция Судного дня» передала в эфир загадочное слово

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня» или «жужжалка», передала в эфир загадочное слово. Об этом в среду, 18 марта, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 “логи, который отслеживает активность частоты.
По информации канала, в 15:15 по Москве в эфире прозвучало слово «волошип».
В последний раз «радиостанция Судного дня» выходила в эфир 12 марта. Тогда УВБ-76 проявила сильную активность и выпустила сразу 16 новых сообщений за день.
Почему «жужжалка» проявила такую активность — неизвестно, однако это не рекордное количество передач. 12 февраля частота достигла пика активности, передав за сутки 24 зашифрованных сообщения. Telegram-канал «УВБ-76 логи» объяснил, с чем может быть связана ее необычайно высокая активность.
Местоположение и назначение самой УВБ-76 доподлинно неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».