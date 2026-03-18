Триумф волгоградских пловцов: яркие победы на чемпионате ЮФО и СКФО

В краснодарском Дворце водных видов спорта сегодня стартовали чемпионат и первенство Южного и Северо‑Кавказского федеральных округов по плаванию. Соревнования, которые продлятся с 18 по 21 марта, собрали сильнейших пловцов двух федеральных округов. Первый день состязаний принёс сборной Волгоградской области прекрасные результаты: спортсмены завоевали шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль.