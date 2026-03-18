Фицо призвал заменить Каллас на посту главы евродипломатии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал заменить главу евродипломатии Каю Каллас. Об этом он заявил в личном аккаунте в социальной сети, призвав к большим переменам в Евросоюзе.
«Настоятельно требую замены министра так называемых иностранных дел (ЕС — прим. ред.) Каи Каллас. Это будет означать достаточно большие перемены в рамках Еврокомиссии», — заявил Фицо.
Премьер Словакии подчеркнул, что Евросоюз в существующих реалиях не способен развиваться, поскольку в объединении нет сильных лидеров, способных вести переговоры.
