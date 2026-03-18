Кинемарафоном и автопробегом: как Севастополь отметил воссоединение с Россией

12-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в городе-герое отметили ярко: концертами, высадкой деревьев, кинопоказами.
Праздничный день начался с церемонии возложения венка и цветов к Мемориальной стене в память героической обороны города Севастополя 1941−1942 годов. Почетный караул чеканил шаг. Представители власти, духовенства, силовых структур и другие приглашенные несли алые цветы. Военный оркестр Черноморского флота исполнил Гимн России и гимн Севастополя. Песня «Легендарный Севастополь», написанная в 1954 году, утверждена как гимн города еще в 1994 году. Она неизменно хранит в памяти слова: «Севастополь — гордость русских моряков!».
В День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в седьмой раз стартовала эколого-патриотическая международная акция «Сад памяти». Ее цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В 2026 году под Балаклавой посадили сто кустов сирени.
— Сирень — это цветы Победы. С букетами сирени в 1945 году встречали бойцов, освободителей, тех, кто одержал Победу в Великой Отечественной войне, — отмечает заместитель губернатора города Севастополя Игорь Михеев. — И мы стараемся не просто сохранить память о наших героях, но и передать ее последующим поколениям.
Музей обороны Севастополя подвел итоги третьего патриотического конкурса чтецов «Россия — это мы» среди ребят от 6 до 25 лет. Торжественная церемония началась с чествования самых маленьких участников — детей 6−9 лет.
— Главная цель таких конкурсов — стать капельку лучше, узнать чуть больше о любимом городе, воспеть мужество его защитников, — обратилась к участникам член жюри, поэт Мария Батюхно. — Я часто вспоминаю свою первую учительницу, которая, делая замечания, говорила: «Ребята, разве дети города-героя Севастополя могут быть такими? Ведь вы — Россия!». Мне хочется, чтобы и все участники конкурса поняли: «Вы и есть Севастополь. Вы и есть Россия. Вы — великая наша Отчизна и государство».
В церемонии награждения приняли участие детские коллективы: танцевальный, театральный, вокальный. Подумать только: рожденные в Крыму и Севастополе после воссоединения с Россией дети окончили начальную школу!
Конечно, было много мероприятий для взрослых. Бесплатно показали документальные ленты Елены Иваниченко «Крым. Хроника Русской весны» (2019) и «Крым. Хроника Русской весны. 10 лет спустя» (2024), фильм Алексея Пиманова «Крым» (2017). В кинотеатрах провели мастер-класс по изготовлению бутоньерки — символа Русской весны. В центре города раздавали ленты-триколор и открытки в рамках Всероссийской акции «Из Крыма и Севастополя с любовью». Устроили автопробег, организовали концерты. Радости было много, и она повсеместна.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя:
— Мы встречаем праздник с прекрасным настроением и верой в будущее. То, что произошло 12 лет назад, — ключевое событие, определившее современную историю страны. И началась эта история здесь, в Севастополе, 23 февраля 2014-го. А 18 марта президент России Владимир Путин подписал исторический указ об образовании двух новых субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя в составе РФ.