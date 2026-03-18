Захарова ответила языковому омбудсмену Украины о «наглости русского языка»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Уполномоченной по защите государственного языка Украины Елены Ивановской о якобы наглости и надменности русского языка. Она опубликовала соответствующий пост в Telegram.
Дипломат обратила внимание на одно из интервью языкового омбудсмена, приведя ее цитату: «Русский язык равен наглости, такой вот надменности. Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский. Переезжают русскоязычные дети во Львов, и уже дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот. Обычно, когда эти русскоязычные появляются в среде наших детей, они позиционируют себя с нахальством и языком силы».
Захарова с иронией назвала итоги рассуждений Ивановской «невероятным “научным открытием”», ведь последняя не подумала о том, что русский и украинский являются родственными языками и что русский — «родной для большинства жителей Украины». Представитель МИД РФ подчеркнула, что, выходит, омбудсмен разделяет детей даже не по гражданству, а по языковому признаку. В целом дипломат охарактеризовала высказывание Ивановской как «антинаучный бред», который, по ее словам, «можно объяснить только пещерным национализмом, переходящим в нацизм».
«Нет никаких сомнений, что политика украинизации не просто провалилась с точки того, что ее не смогли провести, а она ударила по самому украинскому народу, который жил и прекрасно использовал как русский, так и украинский или так называемый суржик для общения друг с другом», — отметила Захарова.
Она указала на то, что жители Украины, несмотря на существующие в стране запреты, при первой возможности переходят на русский язык и на нем все чаще разговаривает молодежь, что «и признает та самая “шпрехенфюрер” Ивановская», пытаясь прикрыть «провал антигуманного эксперимента бандеровских властей по насильственному изменению языковой идентичности своих граждан».
«Гитлер проводил эти эксперименты над чужими, Зеленский — над своими. Удивительная история, которая никоим образом не оправдывает Гитлера, но это прямое обвинение Зеленского и всей его шайки в умножении и приумножении того зла, которое нацистская сущность явила на свет в Третьем рейхе», — заключила дипломат.