Врач Усачева рассказала, как спастись от аллергии при таянии снега

Плесень и пыль из сугробов подпортят здоровье.

Волгоградцам, страдающим от аллергии, стоит быть осторожнее в ближайшие дни. Вместе с тающим снегом в воздух поднимаются споры плесневых грибов и клубы пыли, которые способны вызвать серьезный приступ у чувствительных людей. Об этом предупредила врач аллерголог-иммунолог Анна Усачева.

Ранней весной поверхность земли освобождается от белого покрова, и наружу выходят все «сюрпризы», копившиеся всю зиму: остатки растений, продукты разложения органики и грязь. В этой влажной среде активно размножаются микроорганизмы, особенно плесневые грибы. Их споры легко подхватываются ветром и попадают прямо в дыхательные пути.

Симптомы знакомы многим: заложенность носа, непрерывное чихание, зуд в глазах и носу, слезотечение, а иногда и сухой кашель. Для астматиков ситуация еще опаснее — контакт с такими аллергенами может спровоцировать свистящее дыхание и ощущение нехватки воздуха.

Кроме биологических угроз, в городе становится больше обычной пыли с частицами почвы и дорожных реагентов, что тоже раздражает слизистые.

Чтобы снизить риски, врачи советуют ограничить прогулки в сухую и ветреную погоду. Если выйти на улицу необходимо, после возвращения домой сразу умойтесь, промойте нос солевым раствором и переоденьтесь.

Это поможет смыть осевшие на коже и одежде аллергены и избежать обострения болезни.

Ранее сообщалось о влиянии антибиотиков на печень.