От карьера до прилавка: Янтарный комбинат показал, как рождается солнечный камень

Калининградский янтарный комбинат открыл 50-й сезон добычи. Работы на Приморском месторождении возобновились 16 марта. Предприятие планирует сохранить стабильный уровень добычи солнечного камня.
Технология извлечения уникальна и постоянно совершенствуется. Благодаря модернизации инфраструктуры и обновлению спецтехники добыча выросла почти втрое. В этом году комбинат намерен удержать достигнутые показатели, обеспечивая качественным сырьем отрасль.
Разработку карьера ведут с 1976 года. Сезон длится с марта по ноябрь — в технологии используется вода, которая замерзает зимой. Янтарь залегает на глубине 50 метров. Сначала снимают грунт, затем размывают пласт морской водой. Смесь поступает на узел извлечения, где камень очищают от примесей.
Комбинат дает 89% мировой легальной добычи янтаря. Самоцвет продают через биржевые торги и аукционы. С 2015 года Ростех инвестировал в предприятие более 4,7 млрд рублей, направив средства на модернизацию и создание ювелирного производства.