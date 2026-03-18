От карьера до прилавка: Янтарный комбинат показал, как рождается солнечный камень

Разработку карьера ведут с 1976 года. Сезон длится с марта по ноябрь — в технологии используется вода, которая замерзает зимой. Янтарь залегает на глубине 50 метров. Сначала снимают грунт, затем размывают пласт морской водой. Смесь поступает на узел извлечения, где камень очищают от примесей.