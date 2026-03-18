Библиотека ННГУ раскрыла секреты фондов и показала уникальные книги

В многофункциональном зале «БиблиоСфера» фундаментальной библиотеки ННГУ прошёл «научный завтрак» для представителей нижегородских СМИ. Представители прессы познакомились с уникальными изданиями, хранящимися в фондах библиотеки, узнали о том, чем живёт она сегодня и какую научную и просветительскую работу проводит в регионе, являясь одним из флагманов библиотечного дела в Нижегородской области.
Встреча сотрудников библиотеки с журналистами получила название «Сокровища книжного фонда» и прошла под эгидой юбилея университета — в январе ННГУ исполнилось 110 лет. И создание библиотеки неразрывно связано с историей самого вуза, основанного в 1916 году как Нижегородский народный университет.
Директор Фундаментальной библиотеки ННГУ Ольга Котова рассказала, что сейчас только фонд традиционных книжных изданий составляет более 1 млн единиц хранения, а в электронном каталоге описано более 2 млн экземпляров. Особая гордость библиотеки — около 30 тысяч редких книг и журналов, многие из которых относятся к книжным памятникам, часть из которых уже оцифрована и доступна всем пользователям библиотеки.
«Фундаментальная библиотека ННГУ — уникальный сплав традиций и современных технологий. У наших студентов есть доступ к обширной электронной базе литературы, ведётся оцифровка редких и уникальных изданий, но классическая бумажная книга не забыта. Она не становится исключительно музейным экспонатом. Наша задача — сохранить накопленные знания и передать их новым поколениям. Мы держим паритетность между печатными и электронными изданиями 50 на 50. Комплектуем фонд печатными изданиями и каждый год университет тратит порядка 10 млн рублей на приобретение электронно-библиотечных ресурсов, — отметила директор библиотек. — Из любой точки мира, с телефона, с компьютера студент может зайти на сайт библиотеки через портал и любую необходимую для него книгу прочитать».
Сегодня университетская библиотека — это целая сеть библиотек в разных корпусах вуза, каждая из которых работает по своим направлениям. Но самое ценное хранится в первом корпусе, в отделе редких книг.
«Изюминка нашего фонда — коллекция редких и ценных изданий и книжных памятников, — рассказала заместитель директора библиотеки Елена Баскакова. — В этом фонде около 36 тысяч изданий. Из них особо ценных — 18 500. 570 книг на сегодня — зарегистрированные книжные памятники», — с гордостью отметила замдиректора и добавила, что далеко не все библиотеки обладают такими сокровищами и внесены в реестр владельцев книжных памятников страны.
«В реестре из 218 владельцев книжных памятников есть только три из Нижегородской области — это фундаментальная библиотека ННГУ, областная и городская библиотеки имени Ленина», — поделилась специалист.
Во время встречи с журналистами сотрудники библиотеки не только подробно рассказали об истории и текущей работе, но и представили уникальное издание «Живопись словом и красками». Оно рассказывает о редчайших книжных памятниках из её фондов и открывает секреты миниатюр из рукописных книг. Представили и книги — на несколько дней они выставлены в зале «БиблиоСфера» и поражают яркостью красок и превосходной сохранностью. В экспозицию вошло 14 рукописных книг конца XVIII-начала XX века с иллюстрациями — миниатюрами на сюжеты Ветхого Завета и евангельскую историю Страстей Христовых, а также орнаментированные певческие старообрядческие рукописи крюкового нотного письма. Возможно, в будущем, библиотека вместе со специалистами консерваторий и музыкантами сможет представить зрителям и слушателям музыку, что хранят листы рукописей.
Уникальные издания представила заведующая сектором иностранных и редких изданий отдела комплектования и научной обработки фондов Наталья Тихонова.
«Это лицевые рукописи, рукописи, украшенные миниатюрами и орнаментами. Это уникальное явление в истории книжной культуры, своеобразное сочетание текста и иллюстраций, созданные писцом и художником. К сожалению, не все книги, которые были созданы в те времена, дошли до нашего времени и сохранились. Большая часть таких книг была утрачена в процессе бытования. Другие сохранились только фрагментарно, а те, что сохранились целиком, стали раритетными. О них и идёт речь в нашей книге. Она не претендует на научность, но мне кажется, что она будет интересна тем, кто интересуется рукописями, искусствоведам и тем, кто изучает историю древнерусской эпической культуры», — пояснила она, демонстрируя изящно выписанные буквицы и традиционные элементы книжного орнамента.
В конце встречи журналистам показали все помещения библиотек — от читальных залов, которые сегодня скорее медиа-центры с доступом к электронным библиотекам, до хранилища, в которое обычно не допускают посетителей. Там при оптимальной для сохранности книг температуре и влажности хранятся самые ценные экземпляры фонда, среди которых много церковной литературы, в том числе старообрядческой. Есть среди раритетов и великолепный по сохранности старинный «Свиток Эстер» на иврите, рассказывающий историю спасения еврейского народа из Персии из-за козней Амана благодаря царице Эстер, а также книги на европейских языках.
