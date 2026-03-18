В Ростовской области задержали банду за вымогательство денег в баре

В Ростовской области сотрудники уголовного розыска и спецназ задержали банду молодых рэкетиров за вымогательство денег в баре. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.
Правоохранители установили, что четверо жителей Новочеркасска в возрасте от 19 до 25 лет нагрянули в одно из заведений общепита в Волгодонске. Угрожая физической расправой владелице бара и официанту, сообщники потребовали от них ежемесячную дань в размере 15 тысяч рублей под предлогом криминального покровительства бизнеса.
— Покидая точку общепита, злоумышленники на глазах у потерпевших забрали с витрин дорогостоящий алкоголь и продукты питания. Сумма ущерба превысила 14 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.
Двое из участников группы ранее уже привлекались к ответственности за кражу и причинение вреда здоровью средней тяжести. Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и вымогательстве, подозреваемые заключены под стражу.
