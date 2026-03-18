В Нижнем Новгороде отпраздновали День воссоединения Крыма с Россией

18 марта отпраздновали 12-ю годовщину этого события.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о мероприятиях в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. 18 марта отпраздновали 12-ю годовщину этого события.

Жители региона выстроились в форме числа «12». Во флешмобе участвовали 1 тыс. человек. В школах региона также провели серию уроков памяти, посвященных истории Крыма. Крым является партнером Нижегородской области. Вместе регионы развивают туризм, науку и социальную сферу. «Это партнерство, основанное на взаимоуважении и общих ценностях, — лучший пример нерушимого единства нашей большой страны», — написал нижегородский губернатор.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
