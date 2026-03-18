В Нижнем Новгороде отпраздновали День воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о мероприятиях в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. 18 марта отпраздновали 12-ю годовщину этого события.
Жители региона выстроились в форме числа «12». Во флешмобе участвовали 1 тыс. человек. В школах региона также провели серию уроков памяти, посвященных истории Крыма. Крым является партнером Нижегородской области. Вместе регионы развивают туризм, науку и социальную сферу. «Это партнерство, основанное на взаимоуважении и общих ценностях, — лучший пример нерушимого единства нашей большой страны», — написал нижегородский губернатор.
