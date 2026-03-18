Эксперты: Комнаты в Калининграде за год подорожали на 19,9%

За год комнаты в Калининграде подорожали на 19,9%. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».
Специалисты проследили цены на комнаты и их годовую динамику в 70 российских городах. Средняя стоимость такого жилья в Калининграде составляет 1,8 миллиона рублей.
Самые дорогие комнаты продаются в Москве (4,5 млн рублей) и Сочи (3,4 млн). Самые дешёвые — в Нижнем Тагиле (589 тысяч рублей) и Ульяновске (706 тысяч). В среднем по России комната стоит 1 503 279 рублей, рост за год — на 6,1%.
Ранее эксперты выяснили, что за 12 месяцев малогабаритные квартиры в Калининграде подорожали на 22%. В среднем небольшие «однушки» можно купить за 4,4 миллиона рублей. В Калининграде стоимость квадратного метра маленькой квартиры составляет 158 тысяч рублей.