Минцифры опубликовало проект закона об искусственном интеллекте

Министерство цифрового развития России в среду, 18 марта, представило проект федерального закона, призванный установить правила в сфере искусственного интеллекта. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Ключевым требованием проекта станет перенос всех процессов создания и обучения нейросетей на территорию России. Так, разработчики будут обязаны «тренировать» свои модели исключительно в отечественном правовом и техническом поле. Под действие новых норм подпадут как юридические лица — разработчики ИИ-решений, так и частные специалисты, создающие интеллектуальные системы.

Но законодательство не затронет уже существующие правоотношения, если иное не прописано в других федеральных законах. Кроме того, документ не будет распространяться на использование искусственного интеллекта в специфических «чувствительных» сферах: обороне, государственной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и охране правопорядка, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 26 февраля указом создал комиссию, которая будет заниматься вопросами развития технологий искусственного интеллекта.