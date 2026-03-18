В КНР худеющим предложили менять сброшенные килограммы на говядину

В китайской провинции Цзянсу в рамках кампании по борьбе с лишним весом местным жителям предложили поучаствовать в акции, которая предполагает обмен сброшенных килограммов на натуральную говядину, пишет издание The Paper.
Поучаствовать в программе под лозунгом «лишняя плоть в обмен на говядину» могут только жители региона, которые уплачивают взносы на медстрахование и соцобеспечение, при этом окружность их талии должна быть более 90 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин.
На достижение результата участникам дают более девяти месяцев, что, по замыслу организаторов, предполагает здоровое и постепенное похудение без вреда для организма.
За каждые 500 граммов сброшенного веса худеющий получает 500 граммов говядины или 1,5 килограмма говяжьих костей. Те, кто добьется серьезных результатов, смогут получить бонусы в виде деликатесных субпродуктов. При этом строго запрещены любые экстремальные методы похудения.
Сообщается, что заявки на участие в акции приняли почти 2,5 тыс. человек.
