Четырехлетний ребенок утонул в канализационном колодце в Копыльском районе. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
Мальчик погиб днем в среду, 18 марта, в деревне Рудное. Как уже установило следствие, четырехлетний малыш гулял с братом и сестрой (2,5 года и 6 лет) на придомовой территории под присмотром своей мамы. Женщина в какой-то момент отвлеклась, выпустила детей из виду, а когда вернулась, обнаружила, что ее средненький исчез.
Как выяснилось, мальчик упал в колодец канализационного резервуара, расположенный во дворе. Сотрудники МЧС, которые оперативно прибыли на вызов и достали ребенка из колодца, а также подоспевшие медики, несмотря на все усилия, реанимировать его не смогли. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и оперативники.
«С привлечением специалистов ГКСЭ проводится осмотр, фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы», — сообщили в Следственном комитете Беларуси, подчеркнув, что особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели ребенка.
