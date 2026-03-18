Метрополитен Нижнего Новгорода готов к аномальному паводку

Рекордные снегопады этой зимы заставляют Нижний Новгород серьезно готовиться к паводку. Пока жители переживают за свои дома и участки, встает другой вопрос: не зальет ли метро? В нижегородской подземке успокаивают: вода в тоннели не попадет, ведь системы защиты редко дают сбой и работают штатно, сообщили специалисты ГУММиД.
Строители предусмотрели защиту от воды еще на этапе прокладки тоннелей: в зазор между грунтом и бетоном заливают специальную тампонажную смесь. После застывания эта цементная гидроизоляция создает «защитный круг». Дополнительно используется высокоточная железобетонная обделка с резиновым уплотнителем, которая блокирует путь грунтовых вод.
Кроме этого, для защиты действующих тоннелей от воды в трещины и швы закачивают герметики. Также задействуют дренажные системы, помпы и гермозатворы.
— Конечно, вода всегда угрожает подземке (особенно в Заречной части Нижнего Новгорода). Но безопасность перевозок здесь традиционно на первом месте! — отметили специалисты в телеграм-канале «Метро НН — Наше. Новое».
Ранее мы писали о том, что в зону возможного подтопления могут попасть 33 574 человека, включая 671 ребенка. По информации Гидрометцентра, пик паводка придется на конец апреля — начало мая.