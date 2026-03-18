Спецкор «Вечерней Москвы» продолжает работать в зоне СВО. В этот раз он пообщался со стрелком 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Кнауф». Он служит в составе группировки войск «Восток».
— Да не могу я… — смущается «Кнауф».
О своих подвигах он не привык рассказывать и считает, что просто делает свою работу. Отказывается говорить на камеру или диктофон. Боец только вернулся с боевого задания, и руки у него до сих пор подрагивают — нервное напряжение еще не отпустило.
— Занимали населенный пункт, где засел противник. В районе очень много «птичек» летало, — вспоминает «Кнауф».
Поначалу бойцы закрепились в доме, который украинские националисты решили не занимать. Но скоро планы пришлось корректировать.
— Уже где-то минут через 15 мы услышали вражеские разговоры. Решение надо было принимать быстро, и мы рассудили, что нужно штурмовать, — говорит боец. — Зашли в строение, откуда слышали противника, и сразу открыли огонь. Вэсэушники долго не сопротивлялись, предпочли сдаться. Хотя видно было, что солдаты опытные. Да и позднее мы нашли на их опорнике кучу оружия и подготовленные дроны.
Всего «Кнауф» с товарищами захватили пятерых украинских бойцов.
— Они сами вышли из опорника. Сказали, что воевать больше не хотят. Желают вернуться домой к родным, — вспоминает боец слова пленных. — Все-таки они понимают, что предавать свой народ неправильно. А народ у нас русский, и делить нам нечего. Поздно спохватились, но хоть живыми остались.
«Кнауфу» всего 23 года. Он из тех, кто пришел на фронт совсем молодым. Принял решение во время срочной службы — подписал контракт и в 2024 году оказался на передовой. Выполняет задачи в составе 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады группировки войск «Восток» на Запорожском направлении. Говорит, что, как только оказался на передовой, его тут же отправили на «карантин» — так называют боевое слаживание. Там командование ему быстро и доходчиво объяснило текущую обстановку — как есть, без прикрас.
— Очень помог товарищ с позывным «Север». Он как стар ший брат рассказал, как действовать в той или иной ситуации, — вспоминает «Кнауф».
Спустя полтора года на передовой на счету молодого бойца уже несколько успешных штурмов и десятки километров пройденных под обстрелами полей. «Кнауф» признается, что самое тяжелое — не сам бой, а ожидание столкновения. Когда сидишь в укрытии и слышишь, как гудит над головой дрон, и не знаешь, сбросит он мину прямо на тебя или же пролетит мимо.
— Но у меня этот страх ушел, когда увидел, как рядом пацаны наши работают. В такие моменты уже думаешь не о том, как страшно, а о том, как товарища прикрыть, — объясняет «Кнауф». — После того первого боя будто повзрослел сразу на десять лет. Первая кровь, первые потери… у нас двое «трехсотых» было, но вытащили всех, никто не погиб.
Первой боевой задачей «Кнауфа» был штурм города Новогригоровки в Запорожской области. Боец тогда вместе с сослуживцами тоже взял в плен нескольких вэсэушников.
— Закинули гранату им в дом. Нам сразу крикнули, что сдаваться не станут. Тогда мы еще одну гранату им забросили. После этого бойцы передумали и все же вышли, — вспоминает «Кнауф» те события. — Когда сдавались, сразу оружие побросали. Руки вверх держали, тряслись оба. Молодые совсем, может, года 22−23. Оказалось, что их обоих поймали на улице, мобилизовали и отправили на передовую.
Тогда штурм наших бойцов оказался для украинских войск весьма неожиданным и обернулся очень серьезными потерями — были начисто разгромлены позиции механизированной бригады, уничтожены силы морской пехоты, подразделения территориальной обороны и нацгвардии. По итогам боев противник лишился более 385 военнослужащих, потерял танк, 17 единиц автомобильной техники, четыре артиллерийских орудия. Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и американская РЛС AN/ TPQ-50, которую считали одной из важнейших для контрбатарейной борьбы.
КСТАТИ.
Группировка войск «Восток» за прошедшие сутки ликвидировала до 275 боевиков ВСУ. Также в ходе ударов по позициям врага были уничтожены две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Наши бойцы продолжают наступление вглубь обороны противника.