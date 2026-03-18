Ожидание столкновения: стрелок 60-ой отдельной мотострелковой бригады рассказал о самом тяжелом испытании на СВО

«Кнауфу» всего 23 года. Он из тех, кто пришел на фронт совсем молодым. Принял решение во время срочной службы — подписал контракт и в 2024 году оказался на передовой. Выполняет задачи в составе 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады группировки войск «Восток» на Запорожском направлении. Говорит, что, как только оказался на передовой, его тут же отправили на «карантин» — так называют боевое слаживание. Там командование ему быстро и доходчиво объяснило текущую обстановку — как есть, без прикрас.