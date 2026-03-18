Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании ИИ в России

В России могут обязать разработчиков ИИ-моделей осуществлять работу над ними и изучение только на территории страны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало проект федерального закона о госрегулировании ИИ в России. Он размещен на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, все стадии разработки и изучения моделей искусственного интеллекта должны будут осуществляться на территории страны. Их владельцы также будут нести ответственность за противозаконный результат в том случае, если об итогах разработки были известно заранее.

В законопроекте также предлагается ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей искусственного интеллекта.

В случае принятия соответствующий закон может вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Он будет распространяться на физических и юридических лиц, занимающихся разработкой ИИ. Сейчас проект закона о регулировании искусственного интеллекта опубликован для общественного обсуждения.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят разработать специальные энергетические зоны, где будут размещены центры обработки данных для развития нейросетей. Это позволит помочь создателям ИИ-моделей экономить на электроэнергии и ускорить время техприсоединения к сетям.