Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании ИИ в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало проект федерального закона о госрегулировании ИИ в России. Он размещен на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, все стадии разработки и изучения моделей искусственного интеллекта должны будут осуществляться на территории страны. Их владельцы также будут нести ответственность за противозаконный результат в том случае, если об итогах разработки были известно заранее.
В законопроекте также предлагается ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей искусственного интеллекта.
В случае принятия соответствующий закон может вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Он будет распространяться на физических и юридических лиц, занимающихся разработкой ИИ. Сейчас проект закона о регулировании искусственного интеллекта опубликован для общественного обсуждения.
Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят разработать специальные энергетические зоны, где будут размещены центры обработки данных для развития нейросетей. Это позволит помочь создателям ИИ-моделей экономить на электроэнергии и ускорить время техприсоединения к сетям.