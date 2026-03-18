В Молдове внезапно холодает: Днем будет всего +8 градусов, а потом еще и дожди — синоптики предупредили о резкой смене погоды

Самое время рассказать о погодке на завтра, 19 марта. Значит, рассказываем!
В Молдове похолодало. Ночью синоптики нам прогнозируют до 4 градусов выше ноля, утром сохранятся ночные температурные значения.
Днем потеплеет до +8 градусов. День обещает быть облачным и без осадков. Вечером ожидается до 6 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 9−10 метров в секунду, а относительная влажность — 80%.
Вот какую погоду обещают нам синоптики в ближайшие дни.
Кстати, в ближайшие дни чуть потеплеет, но потом нас ждут еще и дожди.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
