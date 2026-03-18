К бывшей тюрьме «Кресты» в Петербурге пророют подземный тоннель

В течение года инвестор намерен за свой счёт подготовить изменения в проект планировки территории. Речь идёт об участке в Калининском районе между улицами Арсенальная, Михайлова, Комсомола и набережной. Соответствующие документы уже опубликованы на сайте Смольного. Решения по проекту будут приниматься после согласования всех необходимых изменений.