В Венесуэле объявили выходной после разгрома США на ЧМ по бейсболу

Власти Венесуэлы приняли решение объявить нерабочий день в честь триумфа национальной сборной по бейсболу на Классическом мировом турнире. В финальном матче венесуэльцы одержали верх над командой Соединённых Штатов со счётом 3:2.

Источник: Life.ru

«Я решила объявить завтрашний день Днём национальной радости, нерабочим, за исключением работников жизненно важных служб, чтобы наша молодёжь вышла на улицы, площади, в парки и на спортивные площадки праздновать», — сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.

Для Венесуэлы эта победа стала первой в истории главного международного турнира национальных сборных, проводимого под эгидой MLB и WBSC. На пути к финалу в полуфинале была повержена сборная Италии.

Ранее Life.ru писал, что российские спортсмены, получившие нейтральный статус, не попали в финальную заявку на участие в апрельском чемпионате Европы по бадминтону. В Badminton Europe приняли такое решение, аргументируя это тем, что «не могут гарантировать безопасность» атлетов из России во время проведения соревнований в Испании.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
