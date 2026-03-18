В Ростовской области пожары унесли жизни двоих пенсионеров

Ещё один инцидент произошёл в Ростове-на-Дону на бульваре Комарова. Здесь пламя бушевало на шестом этаже одного из панельных домов. Оно охватило жилую комнату. В тушении были задействованы семь автомобилей и 17 спасателей. Во время пожара был полностью эвакуирован подъезд МКД. Кроме того, сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры и передали медикам 59-летнюю женщину. У неё был диагностирован инфаркт. 83-летний муж ростовчанки был впоследствии найден мёртвым. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.