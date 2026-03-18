МИД Украины подтвердил задержание шести украинцев в Индии

Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило информацию о задержании шести украинских граждан в Индии 13 марта.
По предварительным данным, украинцев подозревают в несанкционированном пребывании в пограничном штате и возможном незаконном пересечении границы с Мьянмой.
МИД Украины направил официальную ноту в МИД Индии через посольство в Дели с требованием обеспечить немедленный доступ консулов к задержанным.
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы Индии задержали шестерых украинских граждан и одного американца, которых подозревают в подготовке террористов на территории Мьянмы.