МИД Украины подтвердил задержание шести украинцев в Индии

Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило информацию о задержании шести украинских граждан в Индии 13 марта.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, украинцев подозревают в несанкционированном пребывании в пограничном штате и возможном незаконном пересечении границы с Мьянмой.

МИД Украины направил официальную ноту в МИД Индии через посольство в Дели с требованием обеспечить немедленный доступ консулов к задержанным.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы Индии задержали шестерых украинских граждан и одного американца, которых подозревают в подготовке террористов на территории Мьянмы.