Вэнс предупредил американцев о сложных неделях высоких цен на бензин

В ближайшие недели граждане США столкнутся с трудностями, связанными с ростом цен на топливо из-за операции в Иране, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Мы признаем, что это проблема. Мы боремся с ней и обещаем: когда этот конфликт закончится, когда эта операция завершится, мы увидим, как цены на энергоносители вернутся к реальности», — сказал он, выступая на митинге в Мичигане.
Вэнс подчеркнул, что это явление — временное и делается все возможное, чтобы цены оставались ниже". Кроме того, этот рост цен не так высок, как в разные периоды при администрации экс-лидера США Джо Байдена, сказал он. Вице-президент сказал, что программа энергетического доминирования властей США сделала страну более защищенной, прим это он признал, что впереди американцев ждут трудные недели.
Вэнс заверил, что США не заинтересованы в затяжном конфликте с Ираном.
Ранее в Американской автомобильной ассоциации сообщили, что бензин в США подорожал до рекордного уровня за последние 2,5 года. Средняя цена за галлон (около 3,8 литра) достигла 3,8 доллара. Ранее такие цены наблюдались в октябре 2023 года, когда бензин стоил 3,74 доллара за галлон. В августе и сентябре того же года средняя стоимость достигала четырех долларов за галлон.
При этом рекорд был установлен при администрации Байдена в июне 2022 года, когда средняя цена за галлон превысила пять долларов.