Тысячи талантливых донских школьников получили шанс учиться на платформе Сириус

С момента создания учреждения в центре «Ступени успеха» прошли обучение более 26 тысяч одаренных детей Дона. Об этом рассказали в правительстве региона.
За семь лет работы площадка стала главным инструментом выявления и поддержки юных талантов. На базе комплекса проходят региональные и всероссийские профильные конкурсы, а также предметные олимпиады на престижной федеральной платформе «Сириус. Курсы».
— В учреждении проводятся мотивационные мероприятия, чтобы повысить интерес школьников к изучению предметов. Только в прошлом году к нашей программе подготовки присоединились более шести тысяч ребят, — сообщила министр образования Тамара Шевченко.
Для дальнейшего развития образовательной сети чиновники заключили 170 соглашений о сотрудничестве с ведущими вузами, научными центрами и индустриальными предприятиями. В ближайшее время власти планируют расширить тематику летних смен и внедрить новый молодежный проект микрообучения от успешных выпускников.
