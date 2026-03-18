Тысячи талантливых донских школьников получили шанс учиться на платформе Сириус

В Ростовской области расширят тематику летних программ для умнейших школьников региона.

Источник: Комсомольская правда

С момента создания учреждения в центре «Ступени успеха» прошли обучение более 26 тысяч одаренных детей Дона. Об этом рассказали в правительстве региона.

За семь лет работы площадка стала главным инструментом выявления и поддержки юных талантов. На базе комплекса проходят региональные и всероссийские профильные конкурсы, а также предметные олимпиады на престижной федеральной платформе «Сириус. Курсы».

— В учреждении проводятся мотивационные мероприятия, чтобы повысить интерес школьников к изучению предметов. Только в прошлом году к нашей программе подготовки присоединились более шести тысяч ребят, — сообщила министр образования Тамара Шевченко.

Для дальнейшего развития образовательной сети чиновники заключили 170 соглашений о сотрудничестве с ведущими вузами, научными центрами и индустриальными предприятиями. В ближайшее время власти планируют расширить тематику летних смен и внедрить новый молодежный проект микрообучения от успешных выпускников.

