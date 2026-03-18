Кузина Карла III укарала у пенсионера 5,5 миллиона рублей

Кузина короля Великобритании вместе с подругой обманула местного пенсионера, выкрав у него 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,5 миллиона рублей) и пообещав превратить эту сумму в четыре миллиона (440 миллионов рублей). Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
66-летний пенсионер и дерматолог Роберт Расселл-Джонс познакомился с принцессой Катариной, представительницей югославской королевской династии Карагеоргиевичей, весной 2024 года в Королевском обществе искусств в Лондоне. Женщина и ее деловая партнерша Шэрон Ри убедили его инвестировать в международный проект с участием МВФ, который обещал значительную прибыль. Аферистки также рассказали о планах провести серию благотворительных концертов под названием «Цунами звука». Несмотря на предупреждения банка, пенсионер перевел деньги.
Вскоре он осознал, что стал жертвой мошенничества: концерты не состоялись, а офис компании оказался муниципальным домом в Суонси. Когда Расселл-Джонс потребовал объяснений, принцесса перестала с ним общаться, а Ри призналась, что может выплачивать долг лишь по 100 фунтов стерлингов (примерно десять тысяч рублей) в месяц, так как живет на пособие. Позже Катарина заявила, что сама стала жертвой мошенницы и не знала о ее намерениях.
Расселл-Джонс выиграл гражданский иск против Ри в прошлом году, но до сих пор не получил деньги. Он пытается вернуть хотя бы часть средств, однако ответчица выплачивает очень небольшие суммы, и процесс может затянуться на годы, говорится в материале.
Принцесса Катарина является кузиной короля Карла III.
Это не единственный скандал, с которым столкнулась королевская семья за последнее время.19 февраля брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. После 12 часов допросов его отпустили.
Эндрю стал первым за 500 лет арестованным членом королевской семьи. СМИ отмечали, что брату британского монарха может грозить пожизненное заключение за нарушения, совершенные на посту государственного служащего.