Агрессивные и быстрые клещи-мутанты начали активно нападать на россиян

Дачники с наступлением теплого сезона привычно опасаются лесных клещей, однако специалисты бьют тревогу по поводу новой, куда более агрессивной угрозы. Южные регионы России столкнулись с экспансией клещей рода Hyalomma (Хиаломма), которых эксперты называют «клещами-мутантами» из-за их аномального поведения и необычайной живучести. Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов.
По слова эксперта, в отличие от обычных лесных клещей, которые терпеливо поджидают жертву на травинках, Hyalomma — активные хищники. Они способны заметить человека или животное на расстоянии и буквально пуститься в погоню. Обладая завидной по меркам членистоногих скоростью, они могут быстро настичь свою цель.
Узнать этого «пришельца», который прибыл в Россию из жарких стран Азии и Африки, можно по крупным размерам и характерному окрасу: желтые полоски на лапках придают им сходство с зеброй. Эти особи невероятно выносливы, так как способны выдерживать экстремальную жару и долго обходиться без пищи.
Самое тревожное — это устойчивость Hyalomma к привычным репеллентам. Средства, которые годами защищали грибников и садоводов, на этих «мутантов» практически не действуют. Кроме того, укус такого клеща несет куда более серьезную угрозу, чем энцефалит или боррелиоз.
Hyalomma являются переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки — крайне опасного вирусного заболевания с высоким уровнем смертности. Болезнь начинается как обычный грипп, но быстро перерастает в тяжелую форму с кровотечениями и поражением нервной системы.
К 2026 году ареал распространения этих насекомых значительно расширился. Их «любимые» локации — открытые, жаркие степи. В зоне особого риска находятся Волгоградская, Ростовская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Северного Кавказа и Калмыкия.
— Повстречаться с клещом-мутантом пока реально лишь на юге России, но Хиаломмы расширяют географию своего обитания. Скорость распространения мутантов уже достигла Европы, — передает слова Сафонова Aif.ru.
