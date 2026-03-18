Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи ИИ в РФ будут нести ответственность за умышленные действия с ним

Ответственность за противоправный результат ИИ-моделей будет распределяться между разработчиками, операторами систем, владельцами и пользователями.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи ИИ-сервисов в России будут нести ответственность, если будут умышленно получать и использовать противозаконные результаты от ИИ. Об этом говорится в заявлении Минцифры РФ в связи с публикацией проекта федерального закона о госрегулировании искусственного интеллекта в стране.

«Ответственность за противоправный результат распределяется между разработчиком, оператором системы, владельцем сервиса и пользователем соразмерно степени вины», — говорится в сообщении.

Речь идет об ответственности за контент, который нарушает законодательство РФ. «Когда такой результат является следствием его умышленных действий либо несоблюдения им условий использования сервиса искусственного интеллекта», — сказано в документе.

Отмечается, что владельцы ИИ-моделей будут нести ответственность в том случае, если о результате было заведомо известно. Разработчики также будут обязаны блокировать создание противоправного контента, исключая дискриминационные алгоритмы.

Ранее KP.RU сообщал, что Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании ИИ в России. Согласно документу, стадии разработки и изучения ИИ-моделей должны осуществляться на территории РФ.