Пользователи ИИ в РФ будут нести ответственность за умышленные действия с ним

Пользователи ИИ-сервисов в России будут нести ответственность, если будут умышленно получать и использовать противозаконные результаты от ИИ. Об этом говорится в заявлении Минцифры РФ в связи с публикацией проекта федерального закона о госрегулировании искусственного интеллекта в стране.