Минцифры раскрыли детали законопроекта об ИИ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Законопроект об искусственном интеллекте (ИИ) предусматривает риск-ориентированный подход к регулированию ИИ, описывает модели ИИ, в частности, понятие суверенной и национальной моделей, а также предоставляет возможность гражданам оспаривать решения госорганов и госкомпаний, принятые с использованием ИИ, в досудебном порядке, сообщили в Минцифры.
Законопроект о регулировании искусственного интеллекта опубликован в среду для общественного обсуждения.
Так, согласно проекту, граждане смогут оспаривать решения госорганов и госкомпаний, принятые с использованием ИИ, в досудебном порядке. Если использование ИИ причинило вред, человек получит право на компенсацию — по общим правилам гражданского законодательства. Эти меры призваны защитить права граждан при автоматизированном принятии решений.
Разработчики моделей ИИ обязаны исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента. Операторы систем ИИ должны тестировать их на безопасность и информировать пользователей об ограничениях. Владельцы сервисов будут оперативно принимать меры по недопущению его неправомерного использования.
Ответственность за противоправный результат распределяется между разработчиком, оператором системы, владельцем сервиса и пользователем соразмерно степени вины.
МАркировка синтезированного контента.
Все созданные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы должны содержать специальную маркировку — предупреждение. Крупные соцсети обязаны проверять её наличие, а при её отсутствии самостоятельно маркировать или удалять контент.
Законопроект также предусматривает риск-ориентированный подход к регулированию ИИ — требования к системам ИИ зависят от степени их влияния на жизнь человека и общество.
Предлагается также ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей искусственного интеллекта.
Под суверенной и национальной моделями ИИ подразумеваются модели, у которых все стадии разработки и обучения осуществляются на территории Российской Федерации гражданами РФ и российскими юридическими лицами. Кроме того, согласно проекту, обучение моделей ИИ должно происходить с использованием наборов данных, формирование которых также осуществляется в России гражданами РФ и российскими юрлицами.
В Минцифры добавили, что в планах вступление документа в силу с 1 сентября 2027 года. Он установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, отметили там.