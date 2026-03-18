Вечерний@Калининград: неторопливость инвестора, авиабилетный вопрос и 90-е

Территория огорожена забором, стволы деревьев укутаны, чаша фонтана советских времён демонтирована, вокруг груды земли, осколки кирпичей и обломки бетона с арматурой. Между тем с официального старта работ прошло уже больше полугода. Торжественное открытие же было запланировано на 7 апреля, однако, судя по масштабам «раскопок» у КМРК, прогуляться по скверу получится очень и очень нескоро. «Новый Калининград» разбирался, что происходит с этой территорией и что пообещали инвесторы в обмен на застройку побережья. Подробности — по ссылке.