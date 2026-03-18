Вне конкуренции: Патрушев напомнил, что российские ледоколы не боятся Арктики, в отличие от западных

Российский ледокольный флот не имеет равных в мире по техническим характеристикам и способности работать в крайне тяжелых условиях. О превосходстве отечественных судов заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в беседе с газетой «Коммерсант».

Источник: Life.ru

Поводом для обсуждения стал недавний инцидент в Балтийском море. Немецкое судно «Ньюверк» не справилось с задачей по сопровождению танкеров к порту Мукран. В итоге танкер «Минерва Аморгос» был вынужден простаивать в ледяном плену более семи дней.

Патрушев акцентировал внимание на том, что подобные происшествия наглядно демонстрируют разницу в возможностях. По его словам, «вместе взятые ледоколы европейских стран и США даже близко несопоставимы по мощности с российским ледокольным флотом».

На сегодняшний день в распоряжении России находится 43 ледокольных единицы. Особую гордость представляют восемь атомных гигантов, способных прокладывать путь там, где любая другая техника оказывается бессильна.

Российские власти продолжают делать ставку на укрепление морского потенциала в северных широтах. Стабильная работа в арктических водах остается ключевым приоритетом для страны, обеспечивая бесперебойную логистику в сложных климатических условиях.

Напомним, что в прошлом году президент Владимир Путин дал зелёный свет амбициозной Стратегии развития Военно-морского флота России до 2050 года. Это первый подобный план в современной истории страны, нацеленный на укрепление военно-морского потенциала.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше