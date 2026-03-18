Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медики Волгограда провели 10,5 тысяч телемедицинских консультаций

Большая часть консультаций при помощи современных технологий прошла между врачами и их пациентами.

Специалисты региона за последние два года провели при помощи телемедицины больше 10 тысяч консультаций, подсчитали в администрации Волгоградской области.

По данным облздрава, 6 033 консультации медики провели с пациентами и 3 151 с коллегами, в том числе и из национальных медицинских центров исследований в 1 386 случаях. Часть консультаций потребовалась для консилиумов с главными внештатными специалистами сферы здравоохранения региона. Как правило, цифровые консультации проводятся в различных направлениях — эндокринологии, неврологии, сердечно-сосудистой хирургии, терапии и других.

Кроме того, телемедицина позволяет специалистам помогать пациентам и коллегам в отдаленных районах и населенных пунктах области.

Ранее в Волгоградской области опубликовали ТОП самых дефицитных специалистов, в число которых вошли и врачи различных специальностей.