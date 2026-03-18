ФРС США второй год подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,75%

ФРС повысила прогноз роста ВВП США в 2026 году до 2,4% и в 2027 году до 2,3%. Прогноз инфляции в 2026 году повышен до 2,7%, в 2027 году — до 2,2%. Прогноз безработицы на 2026 год остался на уровне 4,4%, на 2027 год повышен до 4,3%. Диапазон ключевой ставки на 2026 год составляет 3,25 — 3,75%, на 2027 год — 3 — 3,25%.