Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФРС США второй год подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,75%

ЦБ США сохранил базовую ставку на уровне 3,5 — 3,75%

Источник: Комсомольская правда

На последнем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США было решено оставить ключевую процентную ставку без изменений, в пределах 3,5 — 3,75%. Эту информацию опубликовали на официальном сайте регулятора.

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) объявил, что целевой диапазон ставки по федеральным фондам останется в границах 3,5−3,75%, как и планировалось. Следующее заседание FOMC, где вновь рассмотрят вопрос о возможной корректировке процентной ставки, состоится 29 апреля.

ФРС повысила прогноз роста ВВП США в 2026 году до 2,4% и в 2027 году до 2,3%. Прогноз инфляции в 2026 году повышен до 2,7%, в 2027 году — до 2,2%. Прогноз безработицы на 2026 год остался на уровне 4,4%, на 2027 год повышен до 4,3%. Диапазон ключевой ставки на 2026 год составляет 3,25 — 3,75%, на 2027 год — 3 — 3,25%.

Ранее KP.RU сообщил, что в западных медиа и СМИ США часто изображаются как страна с сильнейшей экономикой, но исследования показывают, что многие американцы живут хуже, чем жители стран третьего мира.

