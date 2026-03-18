Ветерана с инвалидностью пытались мобилизовать в Одессе

Инцидент произошел на улице Костанди, когда Целюк гулял с собакой возле своего дома. По словам ветерана, к нему подъехал микроавтобус, из которого вышли люди в военной форме и потребовали предъявить документы. Несмотря на то что мужчина предоставил удостоверение инвалида войны, сотрудники ТЦК попытались силой затащить его в транспорт.