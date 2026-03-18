Мерц заявил, что мог бы отговорить Трампа от военной операции против Ирана

При этом канцлер ФРГ сообщил, что администрация США не посоветовалась с Германией перед началом военной операции против Ирана, а также не сочла необходимым попросить помощь со стороны Европы. Мерц подчеркнул, что Берлин не намерен принимать участия в конфликте на Ближнем Востоке или обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе путем силы.