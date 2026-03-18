Мерц заявил, что мог бы отговорить Трампа от военной операции против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мог бы отговорить президента США Дональда Трампа от нападения на Иран. Об этом немецкий политик высказался во время выступления в Бундестаге.
«Мы бы отговорили действовать так, как это происходит в настоящее время. До сих пор нет убедительной концепции того, как эта операция может увенчаться успехом», — заявил Мерц.
При этом канцлер ФРГ сообщил, что администрация США не посоветовалась с Германией перед началом военной операции против Ирана, а также не сочла необходимым попросить помощь со стороны Европы. Мерц подчеркнул, что Берлин не намерен принимать участия в конфликте на Ближнем Востоке или обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе путем силы.
Ранее KP.RU сообщал, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался поддержать инициативу Трампа об отправке немецких кораблей на Ближний Восток. Министр подчеркнул, что для ФРГ приоритетом остается восточный фланг альянса и Атлантика.