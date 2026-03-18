В Московском зоопарке медведи вышли из зимней спячки

Гималайские медведи Аладдин, Бабуля, Вася и Фаня, а также бурый медведь Гром вышли из зимней спячки в Московском зоопарке. Об этом генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила в среду, 18 марта.

Источник: Известия

«Здесь, на новой территории, у нас проснулись Аладдин, Гром и наша Бабуля. На старой территории проснулись Фаня и Вася. И в Устюге, в зоосаде, у нас проснулся Миша, но Яша еще пока спит», — цитирует Акулову агентство городских новостей «Москва».

По словам гендиректора, из-за экстремально снежной зимы ожидалось, что животные проснутся намного позже, пишет «Москва 24».

«Мы переживали больше всего за Аладдина, потому что он у нас возрастной — ему 32 года. Мы очень переживали за его здоровье. Но всё обошлось: все прекрасно себя чувствуют, потихонечку приходят в себя, осматривают территорию, проверяют», — добавила Акулова.

Она добавила, что особая гордость сотрудников зоопарка — первая в жизни зимняя спячка гималайского медведя Васи, которого вместе с подругами спасли от контрабандистов осенью 2022 года. Акулова подчеркнула, что несколько лет назад эти животные жили в тесных клетках, никогда не видели снега и не спали зимой, но благодаря заботе специалистов научились жить по законам природы, передает RT.

Ранее, 2 февраля, в Московском зоопарке родились два детеныша большого геррозавра — крупной ящерицы, обитающей в засушливых регионах Африки к югу от Сахары и на Мадагаскаре.

