Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп приостановил действие векового закона из-за цен на нефть

Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий 60-дневную отсрочку от выполнения требований Закона Джонса. Глава государства пошел на временное смягчение правил морских перевозок, чтобы стабилизировать энергетический рынок на фоне ближневосточного кризиса. Об этом в среду, 18 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X.

Этот нормативный акт обязывает осуществлять транспортировку грузов между американскими портами исключительно на судах, которые построены в США, ходят под национальным флагом и укомплектованы экипажем из американцев. Подобные жесткие рамки часто ограничивают маневренность логистических цепочек.

— Решение президента Трампа — это оперативный ответ на перебои на нефтяном рынке, направленный на снижение цен на топливо для американских граждан, — отметила Левитт.

Временная отмена этих ограничений разблокирует возможности для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и сырья. Теперь в американские порты можно будет доставлять нефть, уголь, природный газ и удобрения без оглядки на требования закона. По словам представителя Белого дома, этот шаг является частью стратегии по укреплению критически важных цепочек поставок в условиях глобальной нестабильности.

Кевин Хассет, возглавляющий Национальный экономический совет при Белом доме, 17 марта заявил о возобновлении движения танкеров через Ормузский пролив. Он считает, что этот факт свидетельствует о серьезном истощении ресурсов Ирана.

