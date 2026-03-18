Трамп приостановил действие векового закона из-за цен на нефть

Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий 60-дневную отсрочку от выполнения требований Закона Джонса. Глава государства пошел на временное смягчение правил морских перевозок, чтобы стабилизировать энергетический рынок на фоне ближневосточного кризиса. Об этом в среду, 18 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X.
Этот нормативный акт обязывает осуществлять транспортировку грузов между американскими портами исключительно на судах, которые построены в США, ходят под национальным флагом и укомплектованы экипажем из американцев. Подобные жесткие рамки часто ограничивают маневренность логистических цепочек.
— Решение президента Трампа — это оперативный ответ на перебои на нефтяном рынке, направленный на снижение цен на топливо для американских граждан, — отметила Левитт.
Временная отмена этих ограничений разблокирует возможности для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и сырья. Теперь в американские порты можно будет доставлять нефть, уголь, природный газ и удобрения без оглядки на требования закона. По словам представителя Белого дома, этот шаг является частью стратегии по укреплению критически важных цепочек поставок в условиях глобальной нестабильности.
Кевин Хассет, возглавляющий Национальный экономический совет при Белом доме, 17 марта заявил о возобновлении движения танкеров через Ормузский пролив. Он считает, что этот факт свидетельствует о серьезном истощении ресурсов Ирана.