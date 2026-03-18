До государственной критической инфраструктуры российский ИИ

До государственной критической инфраструктуры допустят лишь находящийся в РФ ИИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Государственные информационные системы и объекты критической инфраструктуры смогут применять только тот искусственный интеллект, при использовании которого обработка данных ведется исключительно на территории России, следует из законопроекта об ИИ, опубликованного ранее в среду для общественного обсуждения.

Законопроект предполагает, что в государственных информационных системах и на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, принадлежащих государственным органам и государственным учреждениям, и предприятиям, можно будет применять только модели искусственного интеллекта, включенные в реестр доверенных моделей ИИ. Для того, чтобы попасть в такой реестр, они должны будут соответствовать трем правилам.

Во-первых, обработка данных при применении модели искусственного интеллекта должна вестись исключительно на территории России.

Во-вторых, модели искусственного интеллекта должны будут соответствовать требованиям по безопасности, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности.

В-третьих, модель должна соответствовать требованиям качества, установленным федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, Банком России в соответствующих сферах деятельности.

Отмечается, что случаи обязательного использования доверенных моделей искусственного интеллекта на отдельных объектах критической информационной инфраструктуры РФ устанавливаются правительством по предложению отраслевых федеральных органов исполнительной власти.

Минцифры ранее в среду сообщало, что вступление закона в силу планируется с 1 сентября 2027 года. Он установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, отметили там.