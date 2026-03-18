Белорусы могут получить штрафы за незаконный сбор березового сока. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В частности, в соответствии со ст. 45 закона «О растительном мире», штраф можно получить, если березовый сок заготавливается на территории населенных пунктов, дендрологических парков, ботанических садов, в местах обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу, а также в границах зон охраны недвижимых историко-культурных ценностей. В этот же список входят территории курортов и организаций здравоохранения, границы округов санитарной охраны, места массового отдыха людей, прибрежные полосы водоемов, полосы отвода железных дорог и автотрасс и иных транспортных коммуникаций.
Штраф за сбор и заготовку сока в запрещенных местах составляет до 20 базовых величин для физического лица (одна базовая величина на март 2026 года — 45 рублей). Индивидуальному предпринимателю придется заплатить до 100 базовых величин, а юрлицу — до 500 базовых величин.
Минлесхоз, в свою очередь, напомнил, что жители Беларуси имеют право самостоятельно заниматься заготовкой сока. Но для этого нужен разрешительный документ, без которого сбор сока также будет считаться нарушением. При желании заняться самозаготовкой древесного фреша необходимо обратиться в ближайшее лесничество, где специалисты укажут участки, пригодные для заготовки, а также подскажут сроки и правила сбора.
