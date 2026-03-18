Пострадал пожарный: в Калининграде вспыхнула заброшка

Пострадавший получил травмы шеи и головы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде произошёл пожар в ДНТ «Золотой петушок», пострадал один человек. Об этом сообщает МЧС региона в среду, 18 марта.

«На улице Солнечной горел неэксплуатируемый дачный дом. В ходе тушения огня произошло обрушение кровли, в результате чего пострадал боец пожарно-спасательной части № 5. С травмами шеи и головы он был передан медикам и доставлен в больницу. После осмотра врачами отпущен домой на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Пожар на площади 28 квадратных метров ликвидировали 15 человек и 3 единицы спецтехники.