Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил в соцсетях, что намерен выйти в ночную смену на фабрике в период с 30 апреля по 1 мая. Это решение он принял в знак солидарности с теми, кто трудится в ночное время.
«Я хочу опять выразить уважение к людям, работающим в ночную смену, и присоединиться к ним на одном из производств», — заявил политик.
Напомним, что Роберт Фицо уже не первый год в ночь на 1 мая работает на одной из фабрик Словакии, подчеркивая значимость ночного труда на производствах. В 2024 году он также участвовал в ночной смене на заводе ZKW Slovakia в Крушовце, где занимался сборкой компонентов для различных технических изделий.
Ранее KP.RU сообщил, что в январе 2026 года, когда повсеместно выпали колоссальные снегопады, президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном вышли помогать жителям Минска убирать снег.