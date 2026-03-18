Фицо идёт работать на фабрику: премьер Словакии объяснил свой выбор

Напомним, что Роберт Фицо уже не первый год в ночь на 1 мая работает на одной из фабрик Словакии, подчеркивая значимость ночного труда на производствах. В 2024 году он также участвовал в ночной смене на заводе ZKW Slovakia в Крушовце, где занимался сборкой компонентов для различных технических изделий.