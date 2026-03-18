Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо идёт работать на фабрику: премьер Словакии объяснил свой выбор

Фицо заявил, что отработает смену на фабрике в ночь на 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил в соцсетях, что намерен выйти в ночную смену на фабрике в период с 30 апреля по 1 мая. Это решение он принял в знак солидарности с теми, кто трудится в ночное время.

«Я хочу опять выразить уважение к людям, работающим в ночную смену, и присоединиться к ним на одном из производств», — заявил политик.

Напомним, что Роберт Фицо уже не первый год в ночь на 1 мая работает на одной из фабрик Словакии, подчеркивая значимость ночного труда на производствах. В 2024 году он также участвовал в ночной смене на заводе ZKW Slovakia в Крушовце, где занимался сборкой компонентов для различных технических изделий.

Ранее KP.RU сообщил, что в январе 2026 года, когда повсеместно выпали колоссальные снегопады, президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном вышли помогать жителям Минска убирать снег.

