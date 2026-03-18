Стало известно, как сахар влияет на мозг в пожилом возрасте

Употребление большого количества сладостей вредно в любом возрасте, но именно пожилым рекомендуется максимально снизить количество десертов. Все дело в том, что сахар может способствовать развитию деменции. Об этом сообщил «Газете.Ru» доктор биологических наук Алексей Москалев.
— За пиками глюкозы идет выброс инсулина и резкое снижение уровня сахара в крови, глюкозное голодание мозга. Постоянно высокий сахар способствует инсулинорезистентности, которая способствует развитию деменции, — сказал эксперт.
Специалист подчеркнул, что мозгу нужна не сладкая еда, а стабильная подача глюкозы. Получить ее можно из овощей, фруктов или круп.
Тем временем RT передал, что клетчатка из растительной пищи помогает избежать резких скачков сахара в крови. При этом важно есть в спокойном темпе, медленно пережевывая пищу.