Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как сахар влияет на мозг в пожилом возрасте

Биолог Москалев: большое количество сладкого может провоцировать деменцию.

Источник: Комсомольская правда

Употребление большого количества сладостей вредно в любом возрасте, но именно пожилым рекомендуется максимально снизить количество десертов. Все дело в том, что сахар может способствовать развитию деменции. Об этом сообщил «Газете.Ru» доктор биологических наук Алексей Москалев.

— За пиками глюкозы идет выброс инсулина и резкое снижение уровня сахара в крови, глюкозное голодание мозга. Постоянно высокий сахар способствует инсулинорезистентности, которая способствует развитию деменции, — сказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что мозгу нужна не сладкая еда, а стабильная подача глюкозы. Получить ее можно из овощей, фруктов или круп.

Тем временем RT передал, что клетчатка из растительной пищи помогает избежать резких скачков сахара в крови. При этом важно есть в спокойном темпе, медленно пережевывая пищу.