В Москве возможны магнитные бури в четверг, рассказал синоптик

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Слабые и умеренные магнитные бури возможны в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В четверг метеоусловия в столичном регионе обусловятся влиянием периферии антициклона, а значит, москвичей ждет еще один погожий и по-апрельски теплый денек… В период с 6 до 15 часов возможны слабые и умеренные магнитные бури», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в столице воздух прогреется до плюс 10−13 градусов, что для марта является температурной аномалией.