В Издательском совете Русской Православной Церкви состоялась презентация книги "Православие в Приморье

Мы многое знаем о том, как в нашей стране появилось православие. Есть у нас и понимание того, чем оно живет сегодня. Но в истории этой религии есть большое смутное пятно, которое пришлось на советский период. Когда закрывали храмы и монастыри, разрушали церковные здания, а верующие люди подвергались преследованию, арестам, ссылкам и расстрелам. Антицерковный террор коснулся каждого региона страны, но везде находились люди, которым удавалось сохранить традиции веры и передать ее потомкам. Именно на таких историях основана книга «Православие в Приморье».