18 марта в Издательском совете Русской православной церкви состоялась презентация книги «Православие в Приморье». Она стала первой частью серии «Православие на Дальнем Востоке».
Мы многое знаем о том, как в нашей стране появилось православие. Есть у нас и понимание того, чем оно живет сегодня. Но в истории этой религии есть большое смутное пятно, которое пришлось на советский период. Когда закрывали храмы и монастыри, разрушали церковные здания, а верующие люди подвергались преследованию, арестам, ссылкам и расстрелам. Антицерковный террор коснулся каждого региона страны, но везде находились люди, которым удавалось сохранить традиции веры и передать ее потомкам. Именно на таких историях основана книга «Православие в Приморье».
— Задачу о создании просветительско-краеведческой православной литературы Издательскому совету поручил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, — рассказывает председатель Издательского совета Русской право славной церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент.
Он отметил, что в этих книгах особенно важно рассказать о том, как сохранялось православие в советское время.
— Мы знаем имена некоторых архиереев и священников, которые занимались сохранением веры. Но ведь главный хранитель веры — это народ. А о его жизни в те годы нам известно очень мало, — отметил Климент.
По его словам, Дальний Восток сильно пострадал от советского антицерковного террора. В большинстве его регионов храмов и церквей не было в принципе. Верующие были вынуждены ездить в центр страны, чтобы покрестить детей или исповедоваться.
— В книге упомянут и период возрождения православия: с какой радостью открывали первые храмы, кто работал над появлением первых воскресных школ и гимназий, — отмечает митрополит Климент. — Нам важно собрать истории об этом, пока живы очевидцы этих событий.
В книге, которую 18 марта презентовали, три раздела. В первом раскрывается история зарождения православия непосредственно в Приморском крае. Во втором затронут советский период. А в третьей части авторы рассказывают, как сегодня вера объединяет людей и сохраняет единство народа не только в этом регионе, но и во всей стране.
— Это первая книга серии «Православие на Дальнем Востоке». Сегодня мы готовим материалы для подобного издания о Хабаровском крае, Камчатке, Сахалине, — поделился подробностями митрополит. — В планах — история православия в Якутии.
Серия книг «Православие на Дальнем Востоке» — это проект, над которым трудятся не только специалисты Издательского совета Русской православной церкви, но и представители местных епархий. Содействие в поиске информации и распространении книг оказывают и органы государственной власти. Например, губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что вышедшая о регионе, который он возглавляет, книга дополнит библиотеки местных школ.