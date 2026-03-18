Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэтклифф: США продолжат помогать Киеву, несмотря на конфликт с Ираном

Рэтклифф заявил, что США смогут одновременно решать задачи с операцией против Ирана и поддержкой Украины.

Источник: Комсомольская правда

США продолжат оказывать помощь Украине, несмотря на вооруженный конфликт с Ираном и эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

«Я уверен, что мы можем решать несколько задач одновременно: преследовать свои цели на Ближнем Востоке и при этом продолжать оказывать поддержку Украине», — сообщил он в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США.

При этом оказываемая Украине помощь со стороны американцев за последние годы начала заметно сокращаться. Теперь же, на фоне конфликта США и Ирана, Вашингтон может оставить Киев без поставок вооружений.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тему интереса президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту. По его словам, американский лидер настойчиво толкает главу киевского режима Владимира Зеленского к заключению мирной сделки.

